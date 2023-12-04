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Гражданам России рассказали, можно ли восстановить зрение без операции

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Гражданам России рассказали, можно ли восстановить зрение без операции
Здоровье
Фото: @stefamerpik / freepik.com

Согласно сообщению издания ТАСС, россиян волнует вопрос о возможности восстановления зрения без хирургического вмешательства. Медики предоставили несколько путей решения этой распространенной проблемы. Во-первых, нужны регулярные осмотры окулиста. Важно посещать врача для своевременного выявления или предотвращения недугов глаз. Также есть немало препаратов для лечения. 

Может потребоваться операция

Некоторые болезни могут быть успешно вылечены медикаментозно. Не исключено лечение спазма аккомодации. Этот метод включает использование расслабляющих капель или упражнений, направленных на улучшение работы мышц глаз. Хотя специалисты подчеркивают, что при определенных состояниях (отслоение сетчатки, катаракта) может потребоваться операция.

Информационное агентство «Informing»

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