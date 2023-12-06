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Ученые нашли доступный напиток, защищающий от рака

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Ученые нашли доступный напиток, защищающий от рака
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Ученые из Университета Южной Дании провели очередное исследование, в ходе которого участники употребляли морковный сок, а затем у них взяли кровь за час до и после употребления этого напитка. 

Уровень маленьких противовоспалительных информационных молекул (цитокинов) повышался у участников после употребления сока

Результаты показали, что уровень маленьких противовоспалительных информационных молекул (цитокинов) повышался у участников после употребления сока. Цитокины, к слову, играют немаловажную роль в регуляции иммунного ответа. Они могут указывать на наличие воспалительного процесса в организме. 

Увеличение концентрации цитокинов в крови после употребления морковного сока может свидетельствовать о том, что организм начинает борьбу с раковыми клетками, усиливая иммунитет.

Информационное агентство «Informing»

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