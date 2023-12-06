Ученые нашли доступный напиток, защищающий от рака

Ученые из Университета Южной Дании провели очередное исследование, в ходе которого участники употребляли морковный сок, а затем у них взяли кровь за час до и после употребления этого напитка.

Уровень маленьких противовоспалительных информационных молекул (цитокинов) повышался у участников после употребления сока

Результаты показали, что уровень маленьких противовоспалительных информационных молекул (цитокинов) повышался у участников после употребления сока. Цитокины, к слову, играют немаловажную роль в регуляции иммунного ответа. Они могут указывать на наличие воспалительного процесса в организме.

Увеличение концентрации цитокинов в крови после употребления морковного сока может свидетельствовать о том, что организм начинает борьбу с раковыми клетками, усиливая иммунитет.