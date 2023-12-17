Никита Кологривый нашел себя в роли Кощея в «Слове пацана»

Никита Кологривый, российский актер, исполнивший роль бандита Кощея в «Слове пацана», рассказал журналистам НГС о трудностях воплощения на экране этого персонажа. Он признал, что ему было весьма некомфортно вживаться в эту роль, так как поведение персонажа не соответствует его собственным чертам характера.

Смог увидеть положительные качества

Кологривый старался придать персонажу человеческие черты, делая его одновременно и одиноким, и романтичным, и мудрым, нуждающимся в поддержке и любви. Актер также смог увидеть положительные качества героя. Речь идет о внесистемности, житейской мудрости и хитрости. Среди отрицательных качеств Кологривый назвал хладнокровность, трусость, беспринципность, а также бесчеловечность.