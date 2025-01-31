«Нетранспортабелен»: Комик Мусагалиев рассказал о серьезном заболевании и своей инвалидности

Комик Азамат Мусагалиев признался, что в детстве страдал серьезным заболеванием, из-за которого ему приходилось вместе с мамой месяцами лежать в больнице. Более того, его официально признали инвалидом и выплачивали пенсию.
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Медики допускали, что для Азамата болезнь может оказаться смертельной - он слышал, как они предупреждали об этом мать.
Мальчику присвоили инвалидность и семья получала пенсию. Ежегодно Мусагалиеву приходилось проходить медкомиссию. Со временем заболевание уже не так беспокоило его. Однако он научился самостоятельно вызывать у себя хрипы, чтобы инвалидность была подтверждена и семья не лишилась пенсионных выплат.