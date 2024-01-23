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Доктор-флеболог Абасов дал совет, как не умереть молодым

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Доктор-флеболог Абасов дал совет, как не умереть молодым
Здоровье
Фото: @senivpetro / freepik.com

Преждевременная смерть от сердечно-сосудистой недостаточности не является редкостью в России. В последнее время случаи раннего ухода из жизни стали чаще встречаться среди молодых мужчин. Доктор-флеболог Максим Абасов рассказал о том, что количество летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний растет. И такими болезнями все чаще страдают молодые люди. В России 44% смертей связаны с подобными недугами, упомянул доктор, пишет Вечерний курьер.

Большое влияние на состояние сердца и сосудов оказывают отсутствие физической активности, нездоровое питание и курение. Американские ученые составили список показателей кардиоваскулярного здоровья. Они включили 8 параметров: 4 диагностические и 4 поведенческие. Диагностические параметры - это контроль уровня холестерина, сахара, масса тела и артериального давления. К поведенческим ученые отнесли курение, питание, сон и спорт. 

Важно вести здоровый образ жизни

Доктор отмечает, что важно вести здоровый образ жизни. Это позволит женщинам получить дополнительно 14 лет жизни, а мужчинам – 12 лет.  Абасов рекомендует заниматься спортом, употреблять волокна и жирную морскую рыбу. В рацион стоит включить овощи, фрукты и орехи, а также пить воду. Помимо прочего, лучше отказаться от сахара и сладкой газировки. Кроме того, следует больше гулять на свежем воздухе.

Информационное агентство «Informing»

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