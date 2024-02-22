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Диетолог Хилл запустил ноу-хау: корица успешно снизит уровень холестерина

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Диетолог Хилл запустил ноу-хау: корица успешно снизит уровень холестерина
Здоровье
Фото: @pvproductions / freepik.com

Специя считается важной частью здорового питания

Корица проявляет эффективность в снижении холестерина за счет регулирования уровня сахара, что особенно важно для пациентов с диабетом. Помимо этого, у нее есть противовоспалительные свойства. Специя считается важной частью здорового питания, заменяя сахар, соль, жиры. 

Вещество корицы содержит компоненты, такие как циннамальдегид или коричная кислота, процианидины. Они оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие. 

Исследования, проведенные на людях с диабетом, показали благоприятное воздействие корицы на уровень хорошего холестерина при употреблении значительных доз, превышающих 1500 мг в день. 

По словам дипломированного диетолога Джордана Хилла, не менее полезны и свойства других специй, таких как кайенский перец, имбирь, куркума, чеснок. Он рекомендует их включение в ежедневный рацион.

Информационное агентство «Informing»

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