Диетолог Хилл запустил ноу-хау: корица успешно снизит уровень холестерина

Специя считается важной частью здорового питания

Корица проявляет эффективность в снижении холестерина за счет регулирования уровня сахара, что особенно важно для пациентов с диабетом. Помимо этого, у нее есть противовоспалительные свойства. Специя считается важной частью здорового питания, заменяя сахар, соль, жиры.

Вещество корицы содержит компоненты, такие как циннамальдегид или коричная кислота, процианидины. Они оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Исследования, проведенные на людях с диабетом, показали благоприятное воздействие корицы на уровень хорошего холестерина при употреблении значительных доз, превышающих 1500 мг в день.

По словам дипломированного диетолога Джордана Хилла, не менее полезны и свойства других специй, таких как кайенский перец, имбирь, куркума, чеснок. Он рекомендует их включение в ежедневный рацион.