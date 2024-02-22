Ученые из США провели и запустили связь между употреблением красного вина и онкологией

Врач Лесли Чо заявила, что преимущества красного вина могут быть преувеличены. По ее мнению, употребление этого спиртного напитка может, напротив, увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, что вызывает сомнения в распространенных утверждениях о положительном воздействии вина. Доктор также подняла вопрос о «французском парадоксе».

Она подчеркивает, что положительные эффекты виноградного вина, связанные с уменьшением риска заболеваний сердца и сосудов, могут быть переоценены. Врач указывает на недостаток конкретных исследований, которые могли бы подтвердить эти утверждения. Таким образом, рекомендуется быть предельно осторожными с обобщенными утверждениями о пользе напитка и регулировать его потребление, учитывая особенности здоровья.