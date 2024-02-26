Быстро сбросите лишний вес: диетолог назвала нетипичный способ

Диетолог Лиза Янг высказала ценные советы по снижению индекса массы тела (ИМТ). Кроме того, эти рекомендации помогут в улучшении общего состояния организма. Консультация с врачом для определения ИМТ и разработки индивидуальной программы является первым шагом к успеху.

Вести дневник для контроля похудения

Регулярные физические упражнения, употребление достаточного количества на протяжении дня воды, а также отказ от обработанных продуктов или быстрого питания содействуют снижению ИМТ. Лиза Янг также подчеркивает важность полноценного сна. Она рекомендует вести дневник для контроля похудения. В нем нужно отмечать свои действия, направленные на снижение массы и улучшение здоровья.

Эти меры способствуют улучшению образа жизни и достижению здоровья, уверенна доктор. Соблюдение данных рекомендаций может привести к успешному снижению веса и предотвращению возможных заболеваний, таких как ожирение и сахарный диабет.