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Быстро снизит давление: врач-кардиолог назвал чудотворный напиток

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Быстро снизит давление: врач-кардиолог назвал чудотворный напиток
Здоровье
Фото: @11082974/ pixabay.com

Врач-кардиолог Грант Шехян поделилась своими секретами по снижению артериального давления. Доктор подчеркивает положительное воздействие на организм гранатового сока. Гранат, очень богатый витамином С и прочими компонентами, способен замедлить действие ангиотензина, сужающего человеческие сосуды. Однако, специалист предупредил о необходимости употребления качественного сока. 

Кроме того, рекомендует эксперт умеренное употребление черноплодной рябины. Впрочем, врач обратил внимание на необходимость консультации с лечащим врачом для определения оптимального количества сока граната для того или иного человека. 

Кардиолог предлагает всем гипертоникам ежедневно лакомиться небольшим количеством натурального черного шоколада — две дольки в день способствуют качественному разжижению крови. 

Также специалист подчеркивает важность комплексного подхода, регулярных консультаций и профилактических осмотров для эффективного управления артериальным давлением.

Информационное агентство «Informing»

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