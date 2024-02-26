Быстро снизит давление: врач-кардиолог назвал чудотворный напиток

Врач-кардиолог Грант Шехян поделилась своими секретами по снижению артериального давления. Доктор подчеркивает положительное воздействие на организм гранатового сока. Гранат, очень богатый витамином С и прочими компонентами, способен замедлить действие ангиотензина, сужающего человеческие сосуды. Однако, специалист предупредил о необходимости употребления качественного сока.

Кроме того, рекомендует эксперт умеренное употребление черноплодной рябины. Впрочем, врач обратил внимание на необходимость консультации с лечащим врачом для определения оптимального количества сока граната для того или иного человека.

Кардиолог предлагает всем гипертоникам ежедневно лакомиться небольшим количеством натурального черного шоколада — две дольки в день способствуют качественному разжижению крови.

Также специалист подчеркивает важность комплексного подхода, регулярных консультаций и профилактических осмотров для эффективного управления артериальным давлением.