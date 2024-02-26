Врач назвал три продукта с рекордным содержанием витамина D: сердце и сосуды «скажут» спасибо

Зимой и ранней весной солнечных дней не так уж и много. Это может привести к дефициту витамина D, который сыграет важную роль в поддержании нашего здоровья. Витамин не только помогает нам усваивать фосфор и кальций, но влияет на множество других полезных веществ, включая витамин А. Его недостаток может привести к различным заболеваниям, таким как остеопороз, проблемы с сердцем, сосудами, рахит.

Консервированные шпроты в масле

Однако, существует несколько продуктов питания, которые могут помочь справиться с недостатком этого важного витамина. Одним из них можно смело назвать консервированные шпроты в масле, которые не только очень вкусные, но и содержат 200 МЕ витамина D на 100 грамм продукта, а также 30 процентов ежедневной нормы кальция. Другим отличным источником витамина D являются яйца, особенно это касается желтков. В одном желтке среднего размера содержится не менее 40 МЕ витамина D.

Также стоит обратить внимание на перепелиные яйца, хотя в них содержание витамина немного меньше. Грибы - еще один источник витамина Д. Лидируют по содержанию этого витамина сморчки и лисички - 340 МЕ и 250 МЕ соответственно. Белые грибы, а также вешенки также могут быть весьма полезными.