Информинг » Здоровье » Улучшит иммунитет: в рационе должен быть всего 1 фрукт

Улучшит иммунитет: в рационе должен быть всего 1 фрукт

Image 16+
Улучшит иммунитет: в рационе должен быть всего 1 фрукт
Здоровье
Фото: @congerdesign / pixabay.com

С каждым днем все больше людей обращают внимание на влияние правильного питания на здоровье. Многочисленные исследования подтверждают теорию, что дефицит витамина А в рационе может привести к серьезным патологиям, особенно это касается всех органов дыхательной системы. 

Богата этим витамином морковь

Специалисты и ученые утверждают, что правильное употребление этого витамина может значительно улучшить функции бронхов, легких, а также снизить риски бронхита. Чтобы компенсировать дефицит витамина А, рекомендуется обратить внимание на разнообразные продукты. Многие знают, что богата этим витамином морковь. Однако, стоит обращать внимание на другие, не менее полезные продукты. Речь идет о дыне, абрикосах, фисташках, брокколи, тыкве, томатах, шпинате, яйцах, молоке.

Нужно помнить, что для выявления дефицита в организме необходимо проконсультироваться предварительно со специалистом и пройти соответствующие осмотры или сделать анализы. Употребление разнообразных продуктов поможет не только укрепить иммунитет, но и снизить риск различных опасных болезней.

Информационное агентство «Informing»

Сердце будет как новое: нужно есть всего лишь 1 продукт

Сердце будет как новое: нужно есть всего лишь 1 продукт

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Быстро снизит давление: врач-кардиолог назвал чудотворный напиток

Сегодня, 15:38

Врач назвал три продукта с рекордным содержанием витамина D: сердце и сосуды «скажут» спасибо

Сегодня, 14:13

Быстро сбросите лишний вес: диетолог назвала нетипичный способ

Сегодня, 12:18

Кардиолог рассказала, как уберечь себя от инсульта: важно соблюдать несколько правил

Сегодня, 12:03

Сердце будет как новое: нужно есть всего лишь 1 продукт

Сегодня, 11:23

Ученые из США провели и запустили связь между употреблением красного вина и онкологией

22-02-2024, 12:13

Диетолог Хилл запустил ноу-хау: корица успешно снизит уровень холестерина

22-02-2024, 06:38

Врач-фониатр провел изучение и запустил результат, как определить лучших любовников по голосу

22-02-2024, 05:18

Диетолог Гусакова провела анализ и сообщила о безопасной дозе кофеина в день

22-02-2024, 04:33

Онколог Каприн провел анализ и запустил правду о раке простаты у мужчин

22-02-2024, 02:23

Ученые провели исследование и запустили результаты последствий вакцинации от COVID-19

21-02-2024, 23:28

Врач Малышева запустила новые данные, грозит ли рак из-за имплантов груди

21-02-2024, 21:53

Врач Шуппо провела анализ и запустила информацию, что может привести к ранней деменции

21-02-2024, 21:18

Гастроэнтеролог Лебедева провела анализ и запустила худший источник омега-3

21-02-2024, 20:13

Врачи провели анализ и запустили помогающие бороться с храпом продукты

21-02-2024, 18:28

Врач Умнов провел исследование и запустил новость об опасности пива для женского здоровья

21-02-2024, 04:48

Стоматолог Дахкильгов запустил страшные последствия для россиян при использовании зубочисток

21-02-2024, 01:38

Врач Кашух рассказала о первых симптомах преддиабета

20-02-2024, 21:18

Андролог Королев провел анализ и запустил ТОП-5 болезней мужчин после 40 лет

20-02-2024, 14:18

Опасен ли фастфуд для беременных: шокирующие результаты исследования

17-02-2024, 03:43

Новости партнеров
2023
ru-RU