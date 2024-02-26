Улучшит иммунитет: в рационе должен быть всего 1 фрукт

С каждым днем все больше людей обращают внимание на влияние правильного питания на здоровье. Многочисленные исследования подтверждают теорию, что дефицит витамина А в рационе может привести к серьезным патологиям, особенно это касается всех органов дыхательной системы.

Богата этим витамином морковь

Специалисты и ученые утверждают, что правильное употребление этого витамина может значительно улучшить функции бронхов, легких, а также снизить риски бронхита. Чтобы компенсировать дефицит витамина А, рекомендуется обратить внимание на разнообразные продукты. Многие знают, что богата этим витамином морковь. Однако, стоит обращать внимание на другие, не менее полезные продукты. Речь идет о дыне, абрикосах, фисташках, брокколи, тыкве, томатах, шпинате, яйцах, молоке.

Нужно помнить, что для выявления дефицита в организме необходимо проконсультироваться предварительно со специалистом и пройти соответствующие осмотры или сделать анализы. Употребление разнообразных продуктов поможет не только укрепить иммунитет, но и снизить риск различных опасных болезней.