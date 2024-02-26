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Прощай рак: эти 2 продукта выводят яды из организма

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Прощай рак: эти 2 продукта выводят яды из организма
Здоровье
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Врачи провели исследование и выяснили, что существуют определенные продукты, способствующие детоксикации организма и избавлению от токсинов и ядов уже с самого утра, способствуя его существенному оздоровлению. Врач-онколог Михаил Кутушов обращает внимание на то, что ежедневное воздействие различных токсинов на организм человека из окружающей среды, загрязненной пищи и воды, химикатов, а также воздействие алкоголя, лекарств, табака делают детоксикацию решающей составляющей процесса для поддержания здоровья.

Авокадо и яблоки

Доктор выделяет особенно авокадо и яблоки среди продуктов, необходимых для вывода большинства известных ядов. По его мнению, завтрак с этими плодами является идеальным началом любого рабочего дня.

Авокадо, например, содержит в своем составе мононенасыщенные жирные кислоты, а также глутатион, эффективные помощники печени в детоксикации, что помогает справиться с чувством голода. Яблоки, очень богатые растворимой клетчаткой, минералами, витаминами, способствуют избавлению от избытка солей тяжелых металлов. Они оказывают положительное влияние на кишечник и желудок. 

Не секрет, что именно тяжелые металлы могут привести к развитию многих видов рака, поэтому борьба с ними является нынче приоритетной.

Информационное агентство «Informing»

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