Ясный рассудок: 4 рекомендации, чтобы сохранить здоровье мозга

Чтобы поддерживать головной мозг в здоровом состоянии и оставаться всегда активным на протяжении многих лет, есть рекомендации. Этот вопрос беспокоит многих.

Правильное питание

Диетолог Ума Найду делится своим опытом, предлагая секреты долголетия и сохранения в старости ясного ума. Первый совет Ума Найду заключается в правильном питании. Она предлагает включить в рацион овощи, семена льна, бобовые для того, чтобы обеспечить заботу о своем мозге.

Второй ключевой ингредиент для поддержания здоровья мозга - это вещества полифенолы, имеющие сильные противовоспалительные свойства. Они, в первую очередь, содержатся в моркови, чернике, клубнике, оливках.

Полезные бактерии играют немаловажную роль

Третий, не менее важный аспект - это пробиотики. Эти полезные бактерии играют немаловажную роль в поддержке иммунной системы, регулируют аппетит человека, поддерживая вес, улучшая настроение, оказывая благоприятное воздействие на человеческий мозг.

И последний пункт, но не менее важный - не забывать о различных травах и специях. Найду рекомендует добавлять петрушку, перец, имбирь, чеснок, поскольку они обладают мощнейшим антиоксидантным эффектом. Эти рекомендации помогут сохранить мозг здоровым, поддерживать высокий уровень энергии, творческую активность на долгие годы.