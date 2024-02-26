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Ясный рассудок: 4 рекомендации, чтобы сохранить здоровье мозга

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Ясный рассудок: 4 рекомендации, чтобы сохранить здоровье мозга
Здоровье
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Чтобы поддерживать головной мозг в здоровом состоянии и оставаться всегда активным на протяжении многих лет, есть рекомендации. Этот вопрос беспокоит многих. 

Правильное питание

Диетолог Ума Найду делится своим опытом, предлагая секреты долголетия и сохранения в старости ясного ума. Первый совет Ума Найду заключается в правильном питании. Она предлагает включить в рацион овощи, семена льна, бобовые для того, чтобы обеспечить заботу о своем мозге. 

Второй ключевой ингредиент для поддержания здоровья мозга - это вещества полифенолы, имеющие сильные противовоспалительные свойства. Они, в первую очередь, содержатся в моркови, чернике, клубнике, оливках. 

Полезные бактерии играют немаловажную роль 

Третий, не менее важный аспект - это пробиотики. Эти полезные бактерии играют немаловажную роль в поддержке иммунной системы, регулируют аппетит человека, поддерживая вес, улучшая настроение, оказывая благоприятное воздействие на человеческий мозг. 

И последний пункт, но не менее важный - не забывать о различных травах и специях. Найду рекомендует добавлять петрушку, перец, имбирь, чеснок, поскольку они обладают мощнейшим антиоксидантным эффектом. Эти рекомендации помогут сохранить мозг здоровым, поддерживать высокий уровень энергии, творческую активность на долгие годы.

Информационное агентство «Informing»

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