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Врач рассказала о специи, способной предотвратить кариес и привести давление в норму: достаточно небольшой горстки

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Врач рассказала о специи, способной предотвратить кариес и привести давление в норму: достаточно небольшой горстки
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Кардамон, помимо своего уникального вкуса и аромата, обладает многочисленными полезными свойствами, привлекающими внимание специалистов со всего мира. 

Полезный продукт для поддержания здоровья сосудов и сердца

Эндокринолог Наталия Тананакина подчеркивает, что он действительно обладает потенциальным антиканцерогенным эффектом, что может способствовать защите организма от развития всевозможных раковых заболеваний. Кардамон проявляет благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, способствует снижению артериального давления из-за высокого содержания в нем антиоксидантов. Это превращает специю не только в прекрасное дополнение для многих блюд, но и в полезный продукт для поддержания здоровья сосудов и сердца.

Нутрициолог Мария Волченкова, в свою очередь, отмечает, что, несмотря на возможность разных аллергических реакций, кардамон благоприятно влияет на полость рта, борется с болезнетворными бактериями, освежает дыхание, снижает риск появления грибковых инфекций. 

Уникальные свойства кардамона делают его не только приправой, но и ценным продуктом для поддержания здоровья.

Информационное агентство «Informing»

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