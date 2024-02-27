Врач рассказал о смертельно опасной болезни: маскируется под ОРВИ

Профессор Заурбек Айсанов предупреждает о том, что простуда, казалось бы самое безобидное заболевание, может скрывать хроническую обструктивную болезнь лёгких (или ХОБЛ), которая требует своевременного лечения. Одними из признаков недуга могут быть кашель с мокротой или одышка.

Диагноз часто ставится, когда уже слишком поздно

ХОБЛ может развиваться годами, а такой диагноз часто ставится, когда уже слишком поздно. Для выявления ХОБЛ врачи могут применять тест с использованием спирометра, который измеряет объёмы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Он помогает врачу оценить работу легких, выявить своевременно коварное заболевание.

Профессор также подчеркивает важность своевременного обращения к доктору и проведения тестов для выявления ХОБЛ на ранних стадиях. Это может предотвратить последствия и помочь в управлении недугом в будущем. Пациентам, у которых есть подозрения на болезнь, рекомендуется не откладывать визит к специалисту, желательно пульмонологу.