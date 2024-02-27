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Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на скорую деменцию

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Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на скорую деменцию
Здоровье
Фото: freepik.com

Ранняя стадия деменции, хотя и сложно распознаваема, может проявляться вскоре после появления через изменения в поведении и забывчивостью в повседневных действиях. Врачи обращают внимание на определенные, самые ранние признаки - изменение поведения в отношении некоторых вещей. 

Забывчивость в повседневных действиях

Если человек начинает складывать предметы не на свои обычные места, например, зубную щетку хранит вместе с вилками или ложками, то это может свидетельствовать о начале необратимых процессов в мозге. Забывчивость в разных повседневных действиях. Родственники человека могут заметить, что он понимает, что такое зубная щетка или зубная паста, но забывает, как правильно пользоваться этими вещами.

Деменцию очень сложно диагностировать, поэтому надо обращать внимание на подобные изменения и проконсультироваться с врачом при их наличии. Раннее выявление заболевания поможет в управлении симптомами.

Информационное агентство «Informing»

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