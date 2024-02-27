Эта приправа снизит сахар и холестерин в один миг: достаточно всего одной ложки

Ученые, сотрудники университета Кардифф Метрополитен выявили, что горчица обладает способностью эффективно снижать уровень сахара и холестерина. Руководитель проекта Рут Фэйрчайлд отмечает, что для достижения этого эффекта достаточно употреблять всего чайную ложку этой приправы, но ежедневно.

Горчицу можно употреблять с маслом, добавлять в блюда, употреблять с хлебом и в чистом виде, что представляет собой доступный способ поддерживать здоровье без приема каких-либо таблеток. Эффективность цельнозерновой горчицы была подтверждена в ходе многочисленных испытаний, включая проведенные недавние эксперименты с людьми, страдающими от высокого уровня холестерина и сахара.

Ежедневное употребление перед сном этого продукта привело к значительному улучшению их состояния. Тем не менее, врачи подчеркивают, что острую горчицу не рекомендуется употреблять людям с проблемами желудка, кишечника, так как она может усилить существующее воспаление слизистых оболочек.