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Эта приправа снизит сахар и холестерин в один миг: достаточно всего одной ложки

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Эта приправа снизит сахар и холестерин в один миг: достаточно всего одной ложки
Здоровье
Фото: @rezkrr / freepik.com

Ученые, сотрудники университета Кардифф Метрополитен выявили, что горчица обладает способностью эффективно снижать уровень сахара и холестерина. Руководитель проекта Рут Фэйрчайлд отмечает, что для достижения этого эффекта достаточно употреблять всего чайную ложку этой приправы, но ежедневно. 

Горчицу можно употреблять с маслом, добавлять в блюда, употреблять с хлебом и в чистом виде, что представляет собой доступный способ поддерживать здоровье без приема каких-либо таблеток. Эффективность цельнозерновой горчицы была подтверждена в ходе многочисленных испытаний, включая проведенные недавние эксперименты с людьми, страдающими от высокого уровня холестерина и сахара. 

Ежедневное употребление перед сном этого продукта привело к значительному улучшению их состояния. Тем не менее, врачи подчеркивают, что острую горчицу не рекомендуется употреблять людям с проблемами желудка, кишечника, так как она может усилить существующее воспаление слизистых оболочек.

Информационное агентство «Informing»

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