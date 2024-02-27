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Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки напитка в день

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Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки напитка в день
Здоровье
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Группа исследователей из Китая пришла к удивительному выводу. Они выяснили, что употребление чая может оказать положительное влияние на процесс старения организма. Новое исследование, в котором участвовали почти 14 тысяч добровольцев различных национальностей, показало, что регулярное ежедневное употребление чая может замедлить процесс старения. 

Ученые Sichuan University выявили изменения в организмах добровольцев, употребляющих ароматный напиток, и пришли к выводу, что он способен оказывать положительное воздействие. Рекомендуемая доза при этом составляет от 6 до 8 граммов чайных листьев в день, что примерно равно 3-м чашкам заваренного крепкого чая. 

Полученные результаты могут привести к изменению представлений ученых о влиянии чайного напитка на человека и открыть для врачей новые перспективы в борьбе со старением.

Информационное агентство «Informing»

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