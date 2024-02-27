Новое средство от слабоумия: ученые сделали невероятное открытие

Поливитамины, согласно последнему исследованию Mass General Brigham, представляют собой потенциальный способ поддержания здоровья головного мозга и предотвращения негативных изменений, происходящих с возрастом в когнитивных функциях.

Деменция становится актуальным заболеванием

В ходе очередного изучения установлено, что ежедневное употребление комплекса определенных витаминов может замедлить процессы когнитивного старения, а также сохранить эпизодическую память. С учетом того, что деменция становится все более актуальным заболеванием, эти результаты предоставляют новые перспективы в разработке усовершенствованных методов защиты от потери когнитивных функций.

Однако, несмотря на такие обнадеживающие данные, дополнительные клинические испытания могут быть необходимы для более конкретных выводов и дальнейшей разработки рекомендаций по применению поливитаминов в данном контексте.