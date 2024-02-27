Это дешевое средство выведет излишки холестерина за считанные дни: стоит копейки

Энтеросорбенты, такие как полифепан, активированный уголь, энтеросгель, предлагаются как альтернативный способ снижения уровня холестерина в человеческом организме. Эти вещества способны связывать, а затем выводить из организма опасные токсины, включая избытки плохого холестерина.

Доступность энтеросорбентов

Практикующий врач Павел Евдокименко рекомендует людям принимать энтеросорбенты курсами, примерно каждые 2 или 3 месяца в течение 7 или 10 дней, с последующим перерывом. Он также отмечает низкую стоимость и доступность энтеросорбентов по сравнению с другими медикаментозными препаратами, а также их невысокий уровень противопоказаний.

Однако всегда нужно соблюдать рекомендации врачей и избегать длительного употребления энтеросорбентов для того, чтобы избежать в конечном итоге нарушений всасывания важных веществ в желудке и кишечнике.