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Это дешевое средство выведет излишки холестерина за считанные дни: стоит копейки

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Это дешевое средство выведет излишки холестерина за считанные дни: стоит копейки
Здоровье
Фото: @jajozik52 / freepik.com

Энтеросорбенты, такие как полифепан, активированный уголь, энтеросгель, предлагаются как альтернативный способ снижения уровня холестерина в человеческом организме. Эти вещества способны связывать, а затем выводить из организма опасные токсины, включая избытки плохого холестерина. 

Доступность энтеросорбентов

Практикующий врач Павел Евдокименко рекомендует людям принимать энтеросорбенты курсами, примерно каждые 2 или 3 месяца в течение 7 или 10 дней, с последующим перерывом. Он также отмечает низкую стоимость и доступность энтеросорбентов по сравнению с другими медикаментозными препаратами, а также их невысокий уровень противопоказаний. 

Однако всегда нужно соблюдать рекомендации врачей и избегать длительного употребления энтеросорбентов для того, чтобы избежать в конечном итоге нарушений всасывания важных веществ в желудке и кишечнике.

Информационное агентство «Informing»

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