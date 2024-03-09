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Не пейте эту гадость: названы марки кофе, которые не стоит брать даже по акциям

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Не пейте эту гадость: названы марки кофе, которые не стоит брать даже по акциям
Здоровье
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Эксперты Росконтроля выявили марки растворимого кофе, подвергшиеся подделке и представляющие потенциальную опасность для потребителей. 

Проведенные исследования фокусировались на сублимированных видах кофе, популярных благодаря своей простоте приготовления. Образцы были подвергнуты лабораторному анализу, охватывающему углеводный профиль и содержание глюкозы. 

Результаты оценки качества и безопасности марок кофе

Результаты оценки качества и безопасности выделили следующие марки, которым можно доверять: Черная карта, Nescafe, Jardin, Jacobs, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ. В то время как Фаворит, Italica, MacCoffee Favorite оказались в черном списке Росконтроля. Присутствие зерновых злаков или цикория в их составе свидетельствует о подделке. 

При выборе растворимого кофе рекомендуют обращать особое внимание на марки, получившие положительные оценки безопасности для того, чтобы не приобретать поддельный продукт, уточняет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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