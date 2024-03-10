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Бляшки тайно растворятся: доктор Мясников назвал 2 продукта, которые лучше всего снижают «плохой» холестерин — доступны всем без исключения

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Бляшки тайно растворятся: доктор Мясников назвал 2 продукта, которые лучше всего снижают «плохой» холестерин — доступны всем без исключения
Здоровье
Фото: @8photo / freepik.com

Врач Александр Мясников высказал свое мнение, что людям старше 40 лет с повышенным холестерином или отсутствием дополнительных факторов риска, таких как ожирение и повышенный сахар, не обязательно принимать статины. Вместо этого он предложил внести изменения в свой ежедневный рацион, добавив определенные продукты питания.

В частности, доктор особо отметил полезность винограда, содержащего вещество, способствующее снижению рисков сердечных заболеваний и продлению жизни. Виноград является отменной профилактикой атеросклероза. Он способствует повышению уровня «хорошего» холестерина. 

Еще одним продуктом, способным снижать уровень «плохого» холестерина, является чеснок. Эксперт подчеркнул, что чеснок обладает свойствами натурального антибиотика, его биологически активные компоненты благоприятно воздействуют не только на уровень холестерина, но и на кровяное давление. 

Таким образом, внесение в рацион чеснока и винограда, доступных для каждого, может быть полезным шагом для тех, кто стремится снизить уровень холестерина без приема статинов, особенно если при этом нет дополнительных факторов риска, уточняет hibiny.ru.

Информационное агентство «Informing»

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