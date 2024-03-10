Победа над бессонницей в одно мгновение: такая процедура позволит уснуть за 3 минуты — больше никаких мучений и таблеток

Помимо традиционных методов борьбы с бессонницей, сомнолог Кэтрин Холл предлагает простую, но очень эффективную технику массажа, которая поможет засыпать за считанные минуты.

Провести мягкий массаж

Нет необходимости прибегать к снотворным препаратам, которые могут влиять на внимательность или работоспособность. По словам Холл, перед сном достаточно провести мягкий массаж внутренней части запястья в течение двух или трех минут. Это точка, которую обычно массируют во время точечной терапии. Давление на это чувствительное место способствует снижению уровня кортизола, который очень часто нарушает цикл сна.

Этот простой массаж не только поможет вам быстро заснуть, но также улучшит общее состояние здоровья и будет способствовать быстрому расслаблению организма.

Благодаря этой безопасной, но доступной каждому технике, вы сможете наслаждаться более качественным сном и пробуждаться отдохнувшими и бодрыми, hibiny.ru