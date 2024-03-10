Просто приложите это к ногам — и давление снизится: каждый гипертоник должен выучить это, как алфавит — спасает жизни

Когда у человека резко поднимается давление и некоторые обстоятельства мешают использовать лекарства, то самые опытные кардиологи предлагают простой, но эффективный способ справиться с этой проблемой.

Доктор Владимир Диденко советует использовать обычную грелку для того, чтобы снизить давление без приема лекарств. Процесс довольно прост. Наполнить грелку горячей водой и приложить ее к голеням ног. В случае отсутствия грелки под рукой, можно воспользоваться обычной пластиковой бутылкой. Этот метод может привести к снижению давления уже примерно через 20 или 30 минут.

Помимо этого, важно обеспечить больного свежим воздухом, нужно снять ограничивающую дыхание одежду.

Физическое напряжение в этот момент противопоказано, поэтому рекомендуется лечь на кровать так, чтобы верхняя часть тела была приподнята под углом примерно 45 градусов.

Эти простые действия могут помочь в ситуации, когда лекарства не доступны, а давление требует эффективного и своевременного контроля, пишет hibiny.ru.