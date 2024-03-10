Эксперт рассказала, что произойдет с организмом если пить полстакана кефира на ночь

Употребление кефира перед сном приносит только пользу. Об этом рассказала сомнолог Ирина Курочкина, по словам которой небольшое количество этого кисломолочного продукта может улучшить качество сна.

Способствует хорошему сну

Дело в том, что в кефире содержатся полезные бактерии, вырабатывающие мелатонин, что способствует засыпанию. Помимо прочего, в кефире содержится кальций, который лучше всего усваивается в ночное время суток и способствует хорошему сну. Стакан кефира поможет утолить голод, который иногда мешает уснуть.

В состав этого кисломолочного продукта входит триптофан, который поможет побороть бессонницу. Кефир также снижает уровень кортизола - гормона стресса, и улучшает настроение. Словом, полстакана кефира перед сном поможет поддерживать психическое здоровье и предотвращает плохое настроение.