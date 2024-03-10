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Эксперт рассказала, что произойдет с организмом если пить полстакана кефира на ночь

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Эксперт рассказала, что произойдет с организмом если пить полстакана кефира на ночь
Здоровье
Фото: @KamranAydinov / freepik.com

Употребление кефира перед сном приносит только пользу. Об этом рассказала сомнолог Ирина Курочкина, по словам которой небольшое количество этого кисломолочного продукта может улучшить качество сна. 

Способствует хорошему сну

Дело в том, что в кефире содержатся полезные бактерии, вырабатывающие мелатонин, что способствует засыпанию. Помимо прочего, в кефире содержится кальций, который лучше всего усваивается в ночное время суток и способствует хорошему сну. Стакан кефира поможет утолить голод, который иногда мешает уснуть. 

В состав этого кисломолочного продукта входит триптофан, который поможет побороть бессонницу. Кефир также снижает уровень кортизола - гормона стресса, и улучшает настроение. Словом, полстакана кефира перед сном поможет поддерживать психическое здоровье и предотвращает плохое настроение.

Информационное агентство «Informing»

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