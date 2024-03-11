Названа польза сливы, сколько ее можно съесть и как слива борется с тромбами

Слива обладает множеством полезных для здоровья человека свойств.

Ее рекомендуют тем, кто следит за весом. Она содержит много клетчатки и улучшает работу ЖТК, надолго насыщает и помогает контролировать аппетит.

В сливе содержатся антиоксиданты и витамины, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами, замедляя старение и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в сливе присутствуют соединения кумарины, которые помогают снизить риски развития тромбов.

Не стоит есть более 200 г слив в день. То есть, допустимо съедать за сутки 7-8 некрупных плодов. Ядра из косточек слив вообще не стоит есть, так как они содержат амигдалин. Это вещество, которое при взаимодействии с желудочным соком выделяет цианиды.

Нельзя есть сливы и тем, у кого на них аллергия. Противопоказаны они также людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Что же касается детей, то им сливы вводят в рацион с разрешения врача в 8-9 месяцев.