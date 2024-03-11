Росконтроль назвал самые лучшие марки пакетированного чая

Росконтроль РФ провел исследование и определил лучшие марки пакетированного чая. По данным ведомства, первое заслуженное место занял черный чай марки Greenfield Golden Ceylon. Он соответствует высоким стандартам безопасности, без наличия пестицидов, антибиотиков, но при этом с высоким содержанием танинов и кофеина.

Также в данный рейтинг лучших напитков вошли бренды Hillway Exclusive, Riston Finest Ceylon tea, «Майский Высокогорный», получившие очень высокие оценки не только за безопасность, но и за качество.

Полученные результаты подчеркивают, что пакетированный чай, при использовании высококачественного сырья и соблюдении стандартов безопасности, может быть не менее качественным и вкусным, чем листовой, уточняет ngnovoros.ru.