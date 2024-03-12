Информинг » Здоровье » Ученые из США рассказали, кому не стоит употреблять оливковое масло: оно может навредить здоровью — ускорит развитие смертельно опасной болезни

Ученые из США рассказали, кому не стоит употреблять оливковое масло: оно может навредить здоровью — ускорит развитие смертельно опасной болезни

Image 16+
Ученые из США рассказали, кому не стоит употреблять оливковое масло: оно может навредить здоровью — ускорит развитие смертельно опасной болезни
Здоровье
Фото: @stevepb / pixabay.com

Оливковое масло является ценным источником полезных для организма витаминов и кислот, включая A, D, K, Е, а также омега-3 и омега-6 кислоты. Это масло оказывает положительное воздействие на различные системы организма, способствуя снижению уровня «плохого» холестерина, стабилизации веса и улучшению состояния сосудов.

Может спровоцировать метастазирование раковых клеток

Однако следует отметить, что оливковое масло может представлять опасность для пациентов с онкологическими заболеваниями. Ученые из Гарвардского университета выявили, что олеиновая кислота, ключевой компонент оливкового масла, может спровоцировать метастазирование раковых клеток. Это связано с образованием защитной жировой оболочки из олеиновой кислоты в лимфоузлах, что может уменьшить защитные возможности и способствовать распространению по организму рака.

Нелишне отметить, что употребление оливкового масла не связано с повышенным риском возникновения первичной онкологии, что подтверждает исследование работников Гарвардского университета, опубликованное в журнале «The Harvard Gazette».

Информационное агентство «Informing»

Бляшки тайно растворятся: доктор Мясников назвал 2 продукта, которые лучше всего снижают «плохой» холестерин — доступны всем без исключения

Бляшки тайно растворятся: доктор Мясников назвал 2 продукта, которые лучше всего снижают «плохой» холестерин — доступны всем без исключения

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые из США рассказали, кому не стоит употреблять оливковое масло: оно может навредить здоровью — ускорит развитие смертельно опасной болезни

Сегодня, 15:23

Росконтроль назвал самые лучшие марки пакетированного чая

Вчера, 09:43

Названа польза сливы, сколько ее можно съесть и как слива борется с тромбами

Вчера, 09:28

Просто приложите это к ногам — и давление снизится: каждый гипертоник должен выучить это, как алфавит — спасает жизни

10-03-2024, 14:08

Победа над бессонницей в одно мгновение: такая процедура позволит уснуть за 3 минуты — больше никаких мучений и таблеток

10-03-2024, 13:28

Эксперт рассказала, что произойдет с организмом если пить полстакана кефира на ночь

10-03-2024, 12:18

Бляшки тайно растворятся: доктор Мясников назвал 2 продукта, которые лучше всего снижают «плохой» холестерин — доступны всем без исключения

10-03-2024, 09:58

Не пейте эту гадость: названы марки кофе, которые не стоит брать даже по акциям

9-03-2024, 21:28

Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на скорую деменцию

27-02-2024, 18:43

Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки напитка в день

27-02-2024, 15:18

Новое средство от слабоумия: ученые сделали невероятное открытие

27-02-2024, 12:58

Это дешевое средство выведет излишки холестерина за считанные дни: стоит копейки

27-02-2024, 11:08

Эта приправа снизит сахар и холестерин в один миг: достаточно всего одной ложки

27-02-2024, 09:33

Врач рассказал о смертельно опасной болезни: маскируется под ОРВИ

27-02-2024, 04:38

Врач рассказала о специи, способной предотвратить кариес и привести давление в норму: достаточно небольшой горстки

27-02-2024, 00:13

Проверьте здоровье печени за минуту: простой домашний тест от врача

26-02-2024, 22:08

Ясный рассудок: 4 рекомендации, чтобы сохранить здоровье мозга

26-02-2024, 21:18

Прощай рак: эти 2 продукта выводят яды из организма

26-02-2024, 19:03

Улучшит иммунитет: в рационе должен быть всего 1 фрукт

26-02-2024, 16:58

Быстро снизит давление: врач-кардиолог назвал чудотворный напиток

26-02-2024, 15:38

Новости партнеров
2023
ru-RU