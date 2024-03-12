Ученые из США рассказали, кому не стоит употреблять оливковое масло: оно может навредить здоровью — ускорит развитие смертельно опасной болезни

Оливковое масло является ценным источником полезных для организма витаминов и кислот, включая A, D, K, Е, а также омега-3 и омега-6 кислоты. Это масло оказывает положительное воздействие на различные системы организма, способствуя снижению уровня «плохого» холестерина, стабилизации веса и улучшению состояния сосудов.

Может спровоцировать метастазирование раковых клеток

Однако следует отметить, что оливковое масло может представлять опасность для пациентов с онкологическими заболеваниями. Ученые из Гарвардского университета выявили, что олеиновая кислота, ключевой компонент оливкового масла, может спровоцировать метастазирование раковых клеток. Это связано с образованием защитной жировой оболочки из олеиновой кислоты в лимфоузлах, что может уменьшить защитные возможности и способствовать распространению по организму рака.

Нелишне отметить, что употребление оливкового масла не связано с повышенным риском возникновения первичной онкологии, что подтверждает исследование работников Гарвардского университета, опубликованное в журнале «The Harvard Gazette».