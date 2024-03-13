Можно смело брать - там одни сливки: Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла

Роскачество представило результаты экспертизы лучших марок сливочного масла, охватившей десятки брендов, приобретенных по всей территории России. Специалисты выделили образцы высочайшего качества, произведенные из натуральных молочных сливок.

Выбор самого качественного сливочного масла становится особенно актуальным в связи с наступлением Масленичной недели, где ключевым продуктом являются блины, требующие этого высококачественного продукта.

Анализ Роскачества выявил, что многие производители все еще экономят на сырье. Иногда они используют растительные жиры, пальмовое масло, говяжий жир, что снижает качество продукта и может быть крайне вредным для здоровья.

Специалисты проанализировали 72 бренда масла, приобретенных почти во всех регионах России, выделив при этом только 13 образцов, получивших высокие оценки. Из них четыре бренда могут претендовать на всероссийский знак качества.

Итак, среди лучших брендов выделяются «Коровка из Кореновки», «Рузское молоко», «Село зеленое», «Радость вкуса» с жирностью 82,5 процента. Эти образцы содержат настоящие коровьи сливки без консервантов, красителей, антибиотиков. В рекомендованные бренды также входят «Простоквашино», «Экомилк», «Домик в деревне», сообщает ngnovoros.ru.