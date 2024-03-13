Росконтроль назвал самые лучшие бренды пакетированного чая

Эксперты Росконтроля провели исследование, определив самые лучшие бренды пакетированного чая. Несмотря на распространенные мифы о качестве такого чая, выяснилось, что только некоторые из марок соответствуют высоким стандартам.

Получили высокие оценки за безопасность

На первое место поставили черный чай Greenfield Golden Ceylon. Он полностью соответствует требованиям безопасности, не содержит пестицидов, антибиотиков, обладает высоким содержанием танинов, кофеина. Также в список самых лучших вошли бренды Hillway Exclusive, Riston Finest Ceylon tea, «Майский Высокогорный». Они получили высокие оценки за безопасность и качество. Хотя вкус и уровень кофеина могут быть менее выраженными по сравнению с Greenfield Golden Ceylon.

Эксперты также подчеркнули, что пакетированный чай может быть не хуже листового, но лишь при условии, что он был изготовлен из качественного сырья, соответствуя всем требованиям Росконтроля.