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Внутри только 100% мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки

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Внутри только 100% мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Экспертные исследования, проведенные на сардельках и сосисках, доступных в российских магазинах, подтвердили наличие продуктов, безопасных для употребления в пищу.

Безопасность пищевых товаров играет ключевую роль при выборе продуктов питания. Потребителям нужно обращать особое внимание на информацию о составе продуктов для того, чтобы убедиться, что они не содержат в составе антибиотиков и стафилококка. Это дает уверенность в качестве приобретаемых товаров, позволяя потребителям сделать осознанный выбор.

Согласно данным экспертов Роскачества, потребителям рекомендуется обращать особое внимание на продукты под брендами «Останкино», «Дымов», «Ремит», «Окраина», «Вкусвилл», шпикачки от «Велком», которые признаны самыми безопасными.

Этот выбор продукции поможет потребителям сделать осознанный выбор в пользу качественной и безопасной пищи, учитывая их здоровье и благополучие, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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