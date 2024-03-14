Магнитные бури 14 марта 2024: порыв солнечного ветра атаковал Землю волной геоударов — группа из 7 темных пятен образовалась на поверхности Солнца

Метеопатия - это состояние, когда человек испытывает ухудшение физического или эмоционального самочувствия в ответ на изменения погоды или другие атмосферные условия. Основные симптомы метеопатии могут включать головные боли, боли в суставах и мышцах, ухудшение настроения, нарушения сна, усталость и слабость.

Характеристика дня 14 марта предполагает изменения в геомагнитной обстановке, что может оказать влияние на состояние метеозависимых людей. С полуночи до 3 часов ночи ожидается минимальная активность геоударов, соответствующая полному магнитосферному штилю.

Активность нового шторма усилится

С 2 часов ночи до 21 часа вечера предполагается стабильность в нейтральной обстановке, но с 21 часа вечера до полуночи активность нового шторма усилится до уровня малой магнитной бури.

Для людей, страдающих метеопатией, такие изменения в геомагнитной обстановке могут вызвать ухудшение самочувствия и появление симптомов, таких как головная боль, раздражительность, усталость и другие. Поэтому им важно принимать меры предосторожности и следить за своим здоровьем во время таких изменений, пишет Весь Искитим.