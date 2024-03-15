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Эффект ботокса в баночке за сущие копейки: топ-3 кремов от морщин в 2024 году

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Эффект ботокса в баночке за сущие копейки: топ-3 кремов от морщин в 2024 году
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Для сохранения свежести и здоровья зрелой кожи лица рекомендуется использовать специализированные кремы, созданные специально для людей старше 60 лет. 

Несколько недорогих марок кремов, которые можно найти во всех магазинах 

«Чистая линия»: фито-крем для кожи от 60 лет 

Этот доступный по цене продукт специально разработан для ухода за зрелой кожей. Помогает сократить количество морщин, придает лицу четкие контуры и эффективно увлажняет кожу. 

«Черный жемчуг»: BIO-программа 60+ 

Этот крем содержит УФ-фильтры для защиты от вредного воздействия солнечных лучей и помогает сделать кожу гладкой и упругой. Разработан специально для зрелой кожи, он также решает проблемы сухости и шелушения. 

Eveline Cosmetics: New Hyaluron 60+ 

Обладает уникальной формулой, способной выровнять тон кожи, уменьшить глубокие морщины и придать ей более гладкий и упругий вид. Содержит экстракты зеленого чая, ламинарии, гиалуроновую кислоту, аквапорины и д-пантенол, которые активно питают и увлажняют кожу. Э

ти средства ухода разработаны с учетом потребностей зрелой кожи и помогают бороться с морщинами, эффективно увлажняя и питая кожу, делая ее более упругой и мягкой, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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