Внутри только натуральное мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки из магазинов

Во время анализа образцов сосисок и сарделек из российских магазинов эксперты пришли к выводу, что среди них действительно есть продукты, которые можно употреблять без опасений для своего здоровья.

Согласно данным Роскачества, лучшие сосиски и сарделки из магазинов содержат исключительно натуральное мясо. Эти продукты отличаются от остальных тем, что в их составе отсутствует стафилококк и антибиотики, которые могут присутствовать в некоторых других продуктах. Эксперты обнаружили, что внутри этих продуктов содержится только свинина и говядина, без каких-либо следов птицы.

Лучшие сосиски и сардельки

Среди лучших сосисок на рынке можно выделить такие бренды, как «Останкино«, «Ремит", "Дымов", "Клинский" и "Окраина". А среди сарделек рекомендуется обратить внимание на продукцию "ВкусВилл» и шпикачки »Велком». Эти результаты позволяют с уверенностью выбирать продукты, которые не только вкусные, но и безопасные для здоровья, пишет ngnovoros.ru.