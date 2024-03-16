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Внутри только натуральное мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки из магазинов

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Внутри только натуральное мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки из магазинов
Здоровье
Фото: @timolina / freepik.com

Во время анализа образцов сосисок и сарделек из российских магазинов эксперты пришли к выводу, что среди них действительно есть продукты, которые можно употреблять без опасений для своего здоровья. 

Согласно данным Роскачества, лучшие сосиски и сарделки из магазинов содержат исключительно натуральное мясо. Эти продукты отличаются от остальных тем, что в их составе отсутствует стафилококк и антибиотики, которые могут присутствовать в некоторых других продуктах. Эксперты обнаружили, что внутри этих продуктов содержится только свинина и говядина, без каких-либо следов птицы.

Лучшие сосиски и сардельки

Среди лучших сосисок на рынке можно выделить такие бренды, как «Останкино«, «Ремит", "Дымов", "Клинский" и "Окраина". А среди сарделек рекомендуется обратить внимание на продукцию "ВкусВилл» и шпикачки »Велком». Эти результаты позволяют с уверенностью выбирать продукты, которые не только вкусные, но и безопасные для здоровья, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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