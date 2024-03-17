Информинг » Здоровье » Магнитные бури 17 марта 2024: россиян ждет неприятный сюрприз в виде новой магнитной бури из-за мощного выброса — чего ждать в течение суток

Магнитные бури 17 марта 2024: россиян ждет неприятный сюрприз в виде новой магнитной бури из-за мощного выброса — чего ждать в течение суток

Image 16+
Магнитные бури 17 марта 2024: россиян ждет неприятный сюрприз в виде новой магнитной бури из-за мощного выброса — чего ждать в течение суток
Здоровье / Полезно знать
Фото: freepik.com

Солнечная активность вызвала выброс большого количества вещества в космос, хотя событие произошло после того, как активная область на Солнце переместилась на другую сторону. Большая часть энергии взрыва была поглощена Солнцем, и лишь небольшая часть достигла Земли, вызвав слабую вспышку уровня C. 

Возможность достижения веществом Земли остается малой, но требует дополнительного мониторинга. 

Для метеопатов важно избегать переутомления, перенапряжения, недостатка сна и стрессовых ситуаций во время магнитных бурь. Рекомендуется контролировать питание, принимать лекарства вовремя и ограничить время на открытом воздухе в случае усиления симптомов метеочувствительности. 

На 17 марта 2024 прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. геоударов составит 2 балла с полуночи до 9 утра и с 15 до 18 часов вечера, а с 9 утра до 15 часов дня, а также с 18 часов вечера до полуночи нового дня - полный магнитосферный штиль с геоударами на уровне 1 балла, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Чай и кофе — что не вредит сердцу и поможет похудеть

Чай и кофе — что не вредит сердцу и поможет похудеть

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Магнитные бури 17 марта 2024: россиян ждет неприятный сюрприз в виде новой магнитной бури из-за мощного выброса — чего ждать в течение суток

Сегодня, 11:23

Не пейте эти помои: названы марки кофе, которые не стоит брать даже по акциям — сообщает Росконтроль

Сегодня, 01:23

Внутри только натуральное мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки из магазинов

Вчера, 00:03

Эффект ботокса в баночке за сущие копейки: топ-3 кремов от морщин в 2024 году

15-03-2024, 23:58

Чай и кофе — что не вредит сердцу и поможет похудеть

15-03-2024, 07:03

Магнитные бури 14 марта 2024: порыв солнечного ветра атаковал Землю волной геоударов — группа из 7 темных пятен образовалась на поверхности Солнца

14-03-2024, 11:18

Росконтроль назвал самые лучшие бренды пакетированного чая

13-03-2024, 23:53

Внутри только 100% мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки

13-03-2024, 12:28

Можно смело брать - там одни сливки: Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла

13-03-2024, 05:38

Ученые из США рассказали, кому не стоит употреблять оливковое масло: оно может навредить здоровью — ускорит развитие смертельно опасной болезни

12-03-2024, 15:23

Росконтроль назвал самые лучшие марки пакетированного чая

11-03-2024, 09:43

Названа польза сливы, сколько ее можно съесть и как слива борется с тромбами

11-03-2024, 09:28

Просто приложите это к ногам — и давление снизится: каждый гипертоник должен выучить это, как алфавит — спасает жизни

10-03-2024, 14:08

Победа над бессонницей в одно мгновение: такая процедура позволит уснуть за 3 минуты — больше никаких мучений и таблеток

10-03-2024, 13:28

Эксперт рассказала, что произойдет с организмом если пить полстакана кефира на ночь

10-03-2024, 12:18

Бляшки тайно растворятся: доктор Мясников назвал 2 продукта, которые лучше всего снижают «плохой» холестерин — доступны всем без исключения

10-03-2024, 09:58

Не пейте эту гадость: названы марки кофе, которые не стоит брать даже по акциям

9-03-2024, 21:28

Срочно проверьте себя: врач назвал две особенности, указывающие на скорую деменцию

27-02-2024, 18:43

Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки напитка в день

27-02-2024, 15:18

Новое средство от слабоумия: ученые сделали невероятное открытие

27-02-2024, 12:58

Новости партнеров
2023
ru-RU