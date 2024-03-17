Магнитные бури 17 марта 2024: россиян ждет неприятный сюрприз в виде новой магнитной бури из-за мощного выброса — чего ждать в течение суток

Солнечная активность вызвала выброс большого количества вещества в космос, хотя событие произошло после того, как активная область на Солнце переместилась на другую сторону. Большая часть энергии взрыва была поглощена Солнцем, и лишь небольшая часть достигла Земли, вызвав слабую вспышку уровня C.

Возможность достижения веществом Земли остается малой, но требует дополнительного мониторинга.

Для метеопатов важно избегать переутомления, перенапряжения, недостатка сна и стрессовых ситуаций во время магнитных бурь. Рекомендуется контролировать питание, принимать лекарства вовремя и ограничить время на открытом воздухе в случае усиления симптомов метеочувствительности.

На 17 марта 2024 прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. геоударов составит 2 балла с полуночи до 9 утра и с 15 до 18 часов вечера, а с 9 утра до 15 часов дня, а также с 18 часов вечера до полуночи нового дня - полный магнитосферный штиль с геоударами на уровне 1 балла, пишет Весь Искитим.