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Магнитные бури в апреле 2024: календарь геоударов и продолжительных геомагнитных штормов

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Магнитные бури в апреле 2024: календарь геоударов и продолжительных геомагнитных штормов
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Магнитные бури могут оказывать влияние на работу электроники, коммуникационных систем и даже на здоровье людей. Поэтому важно знать, как подготовиться и защититься от негативных последствий перед наступлением магнитных бурь.

Расписание магнитных штормов на апрель

Согласно предоставленному расписанию магнитных штормов на апрель 2024 года, можно выделить следующие периоды: с 1 по 2 апреля. Ожидается атака в 2 балла с начала апреля и до вечера 2 апреля. Это период средней магнитной активности.

С 2 по 5 апреля: с 21.00 2 апреля начнется увеличение магнитной активности до 3 баллов. Затем ожидается спад магнитной ярости, но она останется на уровне 2 баллов еще на один день.

С 6 по 22 апреля: после 6 апреля наступит период относительного спокойствия с магнитной активностью на уровне 1 балла в течение 17 суток. Этот период считается относительно благоприятным с точки зрения магнитных бурь.

С 23 по 24 апреля: 23 апреля ожидается новая атака, уже силой 3 балла, которая продлится два дня.

С 25 по 29 апреля: снова наступит период затишья длительностью в 4 суток, до конца месяца.

Таким образом, весь апрель будет характеризоваться переменчивой магнитной активностью, с периодами повышенной и относительно спокойной обстановки, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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