Адская декада магнитных бурь накроет Россию в апреле 2024: прогноз геомагнитной обстановки с 1 по 10 апреля — шторм достигнет пика 4 балла

Информация о предстоящей солнечной активности и геомагнитных возмущениях важна для понимания возможных влияний на земные системы, включая электромагнитные коммуникации и работу спутниковых систем. Плазменные выбросы солнца и связанные с ними геомагнитные бури могут вызывать различные явления на поверхности Земли, включая изменения в работе электронных систем и даже проблемы с электроснабжением.

21 марта 2024 года прогнозируется красный уровень геомагнитной бури

Ожидается, что вторая половина текущей недели будет подвержена усилению геомагнитной активности, особенно 21 марта 2024 года, когда прогнозируется красный уровень геомагнитной бури. Это может повлиять на работу электронных систем и спутников, поэтому важно принять соответствующие меры предосторожности, особенно для космических и аэрокосмических операций.

Также стоит обратить внимание на периоды колебаний магнитного фона в начале апреля, так как они могут вызвать некоторые непредвиденные эффекты, которые могут потребовать дополнительных мер предосторожности со стороны операторов систем связи и спутниковых систем, пишет vesiskitim.ru.