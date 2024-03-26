Безвкусица в тесте: Роскачество поделилось списком марок пельменей, которые даже бесплатно не стоит брать

Эксперты Роскачества провели исследование, выявив российские бренды пельменей с высоким содержанием мяса, однако также обнаружили другие компоненты в составе продукции.

Исследование включало 62 вида пельменей от известных брендов, доступных в различных регионах, включая Приморский край. Продукция была проанализирована по 19 параметрам, включая безопасность и наличие вредных веществ.

Бренды «Мясновъ», «ВкусВилл», «Рестория» получили подтверждение натуральности своей продукции. Однако в продукции «ВкусВилл» были обнаружены листерии и следы антибиотика, а в продукции «Ристория» - следы пестицидов и сальмонеллы. Только пельмени под маркой «Мясновъ» были отмечены как самые «мясные», без обнаружения вредных веществ. Также хорошие отзывы получили «Сергиева канона» и «Мираторг», пишет ngnovoros.ru.