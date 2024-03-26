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Брикетная гадость: Росконтроль назвал сливочное масло, которое лучше даже бесплатно не брать

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Брикетная гадость: Росконтроль назвал сливочное масло, которое лучше даже бесплатно не брать
Здоровье
Фото: @pch.vector / freepik.com

Специалисты высказали серьезное предупреждение для российских потребителей о некачественных марках сливочного масла, выявленных как фальсификаты из-за использования нежелательных жиров. 

В ходе исследования рынка, проведенного Росконтролем, анализировались различные бренды сливочного масла, востребованные среди жителей России, особенно в период Масленицы. Была приобретена 31 марка масла с уклоном на более доступные варианты для проверки, учитывая предположение о том, что более дешевое масло чаще всего имеет низкое качество или является подделкой. 

Среди рекомендованных брендов оказались «Радость вкуса«, «Вкуснотеево", "Экомилк» и »Белорусское»

Результаты исследования оказались тревожными: только 13% протестированных образцов были безопасными и натуральными. Среди рекомендованных брендов оказались «Радость вкуса«, «Вкуснотеево", "Экомилк» и »Белорусское». Множество других марок попали в черный список из-за различных нарушений, в основном связанных с составом продукции, где обнаружены не молочные жиры, такие как пальмовое масло или говяжий жир. 

Сливочные масла «Традиционное« из Курска и »Традиционное» из Мытищ были исключены из списка рекомендаций из-за обнаруженных нарушений, несмотря на проводимые ценовые акции и скидки. Потребителям настоятельно рекомендуется избегать приобретения данных продуктов, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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