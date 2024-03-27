Росконтроль опубликовал результаты исследования, выявившие бренды растворимого кофе, подозреваемые в подделке. Особое внимание было уделено сублимированным сортам кофе, популярным среди потребителей. Образцы кофе были отправлены в лабораторию для анализа содержания углеводного профиля и других параметров.

Бренды Nescafe, Jardin, Jacobs, Ambassador Platinum, Московская кофейня на Паяхъ, а также Черная Карта получили высокие оценки за качество и безопасность, соответствуя стандартам без подозрений в подделке. Однако бренды Фаворит, MacCoffee Favorite, Italica были внесены в черный список Росконтроля из-за обнаруженного содержания цикория и злаковых зерен, подозреваемых в подделке и не соответствующих стандартам.

При выборе растворимого кофе следует прежде всего обращать внимание на бренды, подтвержденные положительными результатами исследования Росконтроля, для гарантии безопасности и качества, пишет ngnovoros.ru.