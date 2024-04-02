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Пакость в бутылке: эксперты назвали черный список растительного масла, которое лучше не брать

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Пакость в бутылке: эксперты назвали черный список растительного масла, которое лучше не брать
Здоровье
Фото: @chandlervid85 / freepik.com

Распространение рафинированного растительного масла в рационе россиян является обычным явлением. Однако, несмотря на широкий выбор продуктов в магазинах, некоторые из них становятся объектами внимания экспертов из Роскачества. 

Оказывают потенциальную опасность для потребителя

В результате анализа 57 видов растительного масла был составлен черный список, в который попали такие известные бренды, как «Солнце мое», «Кубаночка», «Кубань», «Империя солнца», «Благо», «Золотой стандарт», «Алей konako», «GREEN RAY». Они были признаны несоответствующими требованиям по перекисному числу и заявленному классу, что подчеркивает потенциальную опасность для потребителя. 

Некоторые из указанных марок также выявились с отклонениями в жирно-кислотном составе, что может указывать на использование посторонних масел, не соответствующих заявленным стандартам. 

Безопасные для употребления

Однако, не все масла оказались в черном списке. Такие как «Каролина», «Подворье», «Слобода», «Добавкин», были удостоены российского знака качества, не вызывая вопросов у специалистов и считаясь безопасными для употребления.

Информационное агентство «Informing»

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