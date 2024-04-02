Недавнее исследование выявило, что даже дорогие марки чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества, что вызывает серьезные опасения среди потребителей. Это важное открытие особенно актуально для российских потребителей, учитывая популярность чая в стране.

Марки чая, которые сокращают продолжительность жизни, выявлены с наличием пестицидов, плесени и даже кишечной палочки.

В рамках исследования было приобретено 48 образцов черного чая различных брендов из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши, включая листовой и пакетированный. Чай прошел проверку на 178 параметров качества и безопасности, включая содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий кишечной палочки и других веществ.

Некоторые из тестированных марок, такие как «Globus» и «Basilur», показали высокий уровень плесени и пестицидов, что делает их непригодными для употребления. «Dilmah», «Краснодарский» от «Торгового дома Дагомысчай», «Азерчае» и «Золотая чаша» также оказались проблематичными из-за наличия бактерий кишечной палочки и превышения нормы плесени.

Однако важно отметить, что присутствие этих веществ может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения.

Несмотря на это, российское законодательство не устанавливает нормы на содержание бактерий в чае, что подчеркивает важность дальнейшего внимания к качеству этого напитка, пишет ngnovoros.ru.