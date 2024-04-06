Химик дал ответ: содержат шпроты канцерогены или нет

Наталья Юрова, химик из Государственного университета просвещения, развенчала мифы о вреде шпрот.

Шпроты могут быть безопасными

Шпроты, хоть и являются копчеными продуктами, могут быть безопасными, если сертифицированы и проверены. Бензопирен, канцерогенный углеводород, присутствует в них в ничтожном количестве. Масло из шпрот можно использовать в салатах или макать в него хлеб, но с осторожностью для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

При выборе шпрот следует обращать внимание на их внешний вид и запах масла.

Несмотря на высокий жирный состав, шпроты могут быть полезны, если употребляются редко и в сочетании с овощами и зеленью, пишет ngnovoros.ru.