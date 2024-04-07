Спать и худеть: как легко активировать три жиросжигающих гормона и скинуть лишний вес

В организме есть три гормона, способных превращать жир в энергию и красоту.
Гормон роста
Простой способ активации - качественный сон, не менее 7-8 часов в сутки.
Тестостерон
Силовые тренировки помогают стимулировать его работу, что способствует сжиганию жира и наращиванию мышечной массы.
Тироксин
Поддержание нормального уровня йода помогает активизировать его работу. Рыба и морские водоросли - хорошие источники йода.
Эта простая программа помогает активизировать снижение веса и улучшить общее состояние организма, пишет ngnovoros.ru.