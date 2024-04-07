Спать и худеть: как легко активировать три жиросжигающих гормона и скинуть лишний вес

В организме есть три гормона, способных превращать жир в энергию и красоту.

Гормон роста

Простой способ активации - качественный сон, не менее 7-8 часов в сутки.

Тестостерон

Силовые тренировки помогают стимулировать его работу, что способствует сжиганию жира и наращиванию мышечной массы.

Тироксин

Поддержание нормального уровня йода помогает активизировать его работу. Рыба и морские водоросли - хорошие источники йода.

Эта простая программа помогает активизировать снижение веса и улучшить общее состояние организма, пишет ngnovoros.ru.