Информинг » Здоровье » Необходим мужчинам и женщинам: один простой продукт продлевает жизнь, долгожители не обходятся без него

Необходим мужчинам и женщинам: один простой продукт продлевает жизнь, долгожители не обходятся без него

Image 16+
Необходим мужчинам и женщинам: один простой продукт продлевает жизнь, долгожители не обходятся без него
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Геронтолог Светлана Трофимова подчеркнула важность сыра тофу для продления жизни, утверждая, что он популярен среди столетних жителей «голубых зон». 

Тофу регулирует уровень эстрогенов в организме

Употребление тофу может снизить риск онкологических заболеваний и увеличить шансы на долголетие. Этот продукт также благотворно влияет на менопаузу, помогая сохранить молодость женщинам. Медики, включая Малышеву и Продеуса, подтверждают его защитное действие от рака молочной железы. Доктор Мясников добавляет, что тофу регулирует уровень эстрогенов в организме. 

Включаемый в рацион питания тофу становится доступным способом улучшить качество питания и заботиться о здоровье, входя в состав салатов, закусок и основных блюд, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Можно смело брать – тут чистые сливки: Росконтроль опубликовал лучшие марки сливочного масла

Можно смело брать – тут чистые сливки: Росконтроль опубликовал лучшие марки сливочного масла

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Необходим мужчинам и женщинам: один простой продукт продлевает жизнь, долгожители не обходятся без него

Сегодня, 07:13

Белая полоса упала под ноги: судьба выбрала три знака зодиака, которые пройдут по ней в апреле

Сегодня, 04:23

Можно смело брать – тут чистые сливки: Росконтроль опубликовал лучшие марки сливочного масла

Вчера, 19:58

Химик дал ответ: содержат шпроты канцерогены или нет

Вчера, 09:23

Марки чая, которые сокращают жизнь: найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка

2-04-2024, 19:23

Пакость в бутылке: эксперты назвали черный список растительного масла, которое лучше не брать

2-04-2024, 10:38

Помои в кружке: Росконтроль назвал худшие марки кофе — не стоит брать даже бесплатно

27-03-2024, 01:08

Брикетная гадость: Росконтроль назвал сливочное масло, которое лучше даже бесплатно не брать

26-03-2024, 22:58

Безвкусица в тесте: Роскачество поделилось списком марок пельменей, которые даже бесплатно не стоит брать

26-03-2024, 18:43

Адская декада магнитных бурь накроет Россию в апреле 2024: прогноз геомагнитной обстановки с 1 по 10 апреля — шторм достигнет пика 4 балла

18-03-2024, 22:03

Магнитные бури в апреле 2024: календарь геоударов и продолжительных геомагнитных штормов

18-03-2024, 20:58

Магнитные бури 17 марта 2024: россиян ждет неприятный сюрприз в виде новой магнитной бури из-за мощного выброса — чего ждать в течение суток

17-03-2024, 11:23

Не пейте эти помои: названы марки кофе, которые не стоит брать даже по акциям — сообщает Росконтроль

17-03-2024, 01:23

Внутри только натуральное мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки из магазинов

16-03-2024, 00:03

Эффект ботокса в баночке за сущие копейки: топ-3 кремов от морщин в 2024 году

15-03-2024, 23:58

Чай и кофе — что не вредит сердцу и поможет похудеть

15-03-2024, 07:03

Магнитные бури 14 марта 2024: порыв солнечного ветра атаковал Землю волной геоударов — группа из 7 темных пятен образовалась на поверхности Солнца

14-03-2024, 11:18

Росконтроль назвал самые лучшие бренды пакетированного чая

13-03-2024, 23:53

Внутри только 100% мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки

13-03-2024, 12:28

Можно смело брать - там одни сливки: Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла

13-03-2024, 05:38

Новости партнеров
2023
ru-RU