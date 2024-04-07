Необходим мужчинам и женщинам: один простой продукт продлевает жизнь, долгожители не обходятся без него

Геронтолог Светлана Трофимова подчеркнула важность сыра тофу для продления жизни, утверждая, что он популярен среди столетних жителей «голубых зон».

Тофу регулирует уровень эстрогенов в организме

Употребление тофу может снизить риск онкологических заболеваний и увеличить шансы на долголетие. Этот продукт также благотворно влияет на менопаузу, помогая сохранить молодость женщинам. Медики, включая Малышеву и Продеуса, подтверждают его защитное действие от рака молочной железы. Доктор Мясников добавляет, что тофу регулирует уровень эстрогенов в организме.

Включаемый в рацион питания тофу становится доступным способом улучшить качество питания и заботиться о здоровье, входя в состав салатов, закусок и основных блюд, пишет ngnovoros.ru.