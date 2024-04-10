Опасная рыба, которую вообще нельзя подавать к столу: а мы едим еще и детям даем

Рыба - важный источник белка и питательных веществ, но может содержать паразиты. Дифиллоботриоз и описторхоз - распространенные виды. Можно заразиться также трематодами и цестодами.

Рекомендуется правильно готовить рыбу, избегая сырой или малосольной. Карповые и морские рыбы часто заражены.

Какую рыбу необходимо исключить из рациона

Список рыб, подлежащих исключению из рациона: морской окунь, кафельник, большеголов, акула, макрель, рыба-меч, рувета, голубой тунец, луциан, магазинные суши, пишет ngnovoros.ru.