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Косметолог Мухина рассказала, почему детям нельзя прокалывать уши — грозит опасность

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Косметолог Мухина рассказала, почему детям нельзя прокалывать уши — грозит опасность
Здоровье
Фото: @master1305 / freepik.com

Косметолог Марият Мухина выразила опасения относительно прокола ушей детям в раннем возрасте, предупредив родителей о возможных травмах. 

В интервью с «Вечерней Москвой» она отметила, что многие родители выбирают прокалывание ушей у детей с самого детства, но это может вызвать долгосрочные проблемы и дискомфорт для ребенка. Мухина объяснила, что пирсинг, особенно с использованием пирсинг-пистолета, может привести к травмированию уха и затяжному заживлению. Она указала, что специальные серьги-иглы, используемые в пистолетах, не предназначены для прокола, что может привести к разрыву ткани и длительному заживлению.

Решение о проколе ушей должно быть принято ребенком в сознательном возрасте

Косметолог Татьяна Аюпова в свой черед добавила, что решение о проколе ушей должно быть принято ребенком в сознательном возрасте. Она подчеркнула, что дети не могут выразить свою боль после прокола и могут случайно травмировать ухо. Аюпова также предупредила о необходимости осторожного ухода за проколами в течение нескольких недель после процедуры, чтобы избежать воспалений, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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