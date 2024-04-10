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В Вашингтоне выяснили, почему рак с каждым годом молодеет

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В Вашингтоне выяснили, почему рак с каждым годом молодеет
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Болезнь рака известна человечеству с давних времен, но ее диагностика в прошлом была недостаточно эффективной из-за ограниченных знаний. Однако в современном мире наблюдается тревожная тенденция: онкология все чаще обнаруживается у молодых людей.

Различные формы рака все чаще диагностируются у молодых людей

Долгое время считалось, что рак - проблема преимущественно старшего поколения. И хотя случаи онкологических заболеваний у детей не являются редкостью, основная масса пациентов - люди пожилого возраста. Однако в последние годы медицинское сообщество обеспокоено тем, что различные формы рака все чаще диагностируются у молодых людей.

Существует множество гипотез, объясняющих эту тенденцию. Некоторые ученые связывают это с неправильным образом жизни или экологическими факторами. Однако команда исследователей из Медицинской школы Университета Вашингтона выдвинула еще одну возможную причину. 

На ежегодной конференции Американской ассоциации онкологических исследований научные деятели представили результаты своего исследования, которое показало связь между ускоренным процессом биологического старения и увеличенным риском рака у молодых людей.

Информационное агентство «Informing»

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