Врач ФМБА Гулулян объяснил, почему нельзя делать операции осенью

Существует распространенное мнение о том, что лето не является наилучшим временем для проведения разных хирургических операций. Это убеждение зачастую приводит к отсрочке плановых операций до осени, однако такой подход может иметь негативные последствия. Врачи рекомендуют принимать решение о необходимости операции исходя лишь из медицинских показаний, а не отталкиваясь от сезона.

Современные послеоперационные приспособления обеспечивают пациенту эффективное восстановление в любое время года

Врач ФКНЦ ФМБА России Геворг Гулулян отмечает, что современные послеоперационные приспособления созданы с учетом комфорта, поэтому обеспечивают пациенту эффективное восстановление в любое время года. Он подчеркивает, что операционные условия поддерживают комфортную температуру независимо от сезона, а это минимизирует риск осложнений.

Психологическая подготовка играет немаловажную роль в успешном проведении операции, а летом пациенты могут иметь более позитивное настроение, способствующее быстрому восстановлению. Помимо того, в летнее времяя существуют определенные преимущества, включая более высокий иммунитет благодаря солнечному свету, благоприятные погодные условия для заживления, сниженную нагрузку на медицинские учреждения, что позволяет избежать очередей и провести реабилитацию на свежем воздухе, пишет Доктор Питер.