Специалисты рассказали, почему таблетки не можно разжевывать

Специалисты подчеркнули, что далеко не все таблетки можно разжевывать и разламывать. Таблетки с бороздкой для деления, к примеру, не имеющие специальной оболочки, можно принимать, разделяя на части. Но капсулы, таблетки с оболочкой, а также лекарственные препараты с пролонгированным действием требуют целостного приема для того, чтобы не снизить эффективность или не привести к передозировке.

Не следует разжевывать

Желатиновые капсулы с лекарственным содержимым не следует разжевывать и разделять, чтобы не нарушить их механизм действия. Таблетки с оболочкой предназначены для глотания целиком для правильного растворения в организме и скрытия неприятного вкуса. Таблетки без специальной оболочки можно разделять и разжевывать при необходимости. При затруднениях с глотанием рекомендуется обратиться к врачу для совета о возможной замене формы препарата.